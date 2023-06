Gorączkowe stulecie

Bałkańska beczka prochu w Europie XIX w.

Element układanki. Stulecie XIX i początek XX nazywano wiekiem siły Europy, gdyż osiągnęła ona apogeum znaczenia w świecie. Był to również czas bardzo burzliwy na Starym Kontynencie, doszło tu do wielu konfliktów i wojen, do odrodzenia się lub uformowania nowoczesnych narodów, które podjęły walkę o suwerenność; wielokrotnie zmieniano granice i pojawiały się nowe państwa. Jednym z ważnych elementów tej układanki stały się Bałkany. Jak zauważył historyk i bałkanista Mieczysław Tanty: „tak wielkich przemian politycznych i terytorialnych nie przeżywała żadna inna część Europy”.

Doskonale pasują do opisu ówczesnej sytuacji w regionie powstałe w późniejszym czasie takie pejoratywne określenia, jak np. kocioł bałkański, bałkańska beczka prochu, miękkie podbrzusze Europy, bałkanizacja, chociaż przez długi czas tę część świata zwano także Turcją w Europie, Półwyspem Orientalnym.