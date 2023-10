Propaganda III Rzeszy miała za zadanie krzewić światopogląd, który dziś wydaje się nam obłąkańczy i zbrodniczy. Ale miała też dbać o dobre samopoczucie i fizyczną krzepę narodu – co już nie brzmi tak egzotycznie. Wiele psychologicznych trików oraz organizacyjnych rozwiązań do dziś stosowanych jest w reklamie oraz marketingu politycznym.

Przekuć frustrację w szczęście. Na początku lat trzydziestych, kiedy naziści stali się najpopularniejszą partią Niemiec, wielu ludzi było skłonnych ich popierać, nawet jeśli nie odpowiadał im ich program: ruch wydawał się uosabiać falę przyszłości, wobec której tradycyjne partie robiły wrażenie po prostu bezsilnych. „Kiedy przeciwnik mówi: Nie przejdę na waszą stronę – stwierdził w tym okresie Hitler – ja spokojnie odpowiadam: Twoje dziecko już do nas należy”. Naziści byli pionierami zasady medium is the message w polityce, zamieniając ją w nieustający show. Jeszcze jako partia opozycyjna, a potem jako niepodzielni władcy Niemiec, konsekwentnie nadawali swemu niespójnemu i irracjonalnemu przekazowi imponującą oprawę, do perfekcji opanowując możliwości perswazyjne, jakie oferowała nowoczesna technika. „Bez samochodów, filmów dźwiękowych i radia nie byłoby zwycięstwa narodowego socjalizmu” – stwierdził wódz.