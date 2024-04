Zapis socjologiczny: cykl fotograficzny Zofii Rydet

Wieś w obiektywie Zofii Rydet

Wnętrza tysięcy polskich chałup na wsi z drugiej połowy XX w. – i tych walących się, i tych porządnych, murowanych – znamy dzięki zdjęciom Zofii Rydet (1911–97). Fotografka nad cyklem „Zapis socjologiczny” pracowała od 1978 r. niemal do swojej śmierci. Zostawiła ponad 20 tys. zdjęć zrobionych w całej Polsce. Zawsze ustawiała gospodarzy w głównej izbie, na tle ściany. Poważni, mieli patrzeć prosto w obiektyw. Dzięki zastosowaniu szerokokątnego obiektywu widać niemal całe wnętrze, z mnóstwem detali wyposażenia. Imponujący projekt udokumentował życie mieszkańców m.in. Suwalszczyzny, Podhala, Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny i Śląska. Dostarczył materiału do badań historykom i socjologom.

Rydet starała się uchwycić odchodzący w przeszłość, tradycyjny model życia. Napisała o tym tak: „Mój »Zapis« miał być takim balsamowaniem czasu, miał czy raczej ma utrwalić to, co już się zmienia i co, choć jest jeszcze realną rzeczywistością, przestaje istnieć i może już w niedługim czasie będzie trudne do wyobrażenia”.