Franciszek Józef I i Wilhelm II

Habsburg i Hohenzollern w II połowie XIX w.

Franciszek Józef I. Wizja władzy, jakiej hołdował panujący od 1848 r. Franciszek Józef I, odpowiadała modelowi patriarchalnemu. Swych poddanych, niezależnie od ich narodowości, języka i religii, starał się traktować po ojcowsku, czyli sprawiedliwie i równo. Odrzucał wszelki nacjonalizm, także niemiecki. Dbał o to, aby w jego otoczeniu i kancelarii byli przedstawiciele różnych narodowości. To również dzięki przychylności cesarza w 1907 r. wprowadzono w Austrii powszechne prawo wyborcze do parlamentu. Monarcha błędnie liczył, że osłabi to coraz mocniej targające jego państwem tarcia na tle etnicznym.

Ze spraw państwowych monarchę interesowała zwłaszcza polityka zagraniczna i armia. Nie miał za to zrozumienia dla marynarki. Po raz ostatni wizytował instalacje morskie w 1902 r. i choć najczęściej chodził w mundurach, nigdy nie przywdział admiralskiego. Wykazywał za to dużo zrozumienia dla gospodarki, w tym przemysłu i kolejnictwa. Z jego błogosławieństwem w latach 80. XIX w. przyjęto cały szereg ustaw mających poprawić los najuboższych.