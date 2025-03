Niemcy w pierwszej wojnie światowej

Z perspektywy Niemiec i Prus Wielka Wojna przyniosła upadek ich potęgi, dymisję Hohenzollernów, koniec monarchii i upokarzający traktat wersalski.

Wojenna zgoda narodowa. Niemcy przystępowały do pierwszej wojny światowej wyjątkowo zjednoczone. Widziano w niej szansę na likwidację podziałów regionalnych, społecznych i politycznych. Ten nastrój jedności dobrze oddawały słowa cesarza wygłoszone 4 sierpnia 1914 r. z balkonu berlińskiego zamku, że odtąd nie zna on partii, a tylko Niemców. W duchu zgody narodowej kredyty wojenne w Reichstagu poparła także SPD, dla której wojna ze znienawidzonym, agresywnym caratem miała stanowić okazję do udowodnienia swego patriotyzmu i przywiązania do kraju.

Niemcy – wedle swego mniemania – toczyć miały wojnę obronną z koalicją państw od wielu lat dążącą do ich okrążenia i upadku, a więc: azjatyckich hord Rosjan, żądnych rewanżu za 1871 r. dekadenckich Francuzów i kramarzy zza Morza Północnego, czyli Brytyjczyków. Ci, nie mogąc sobie poradzić z konkurencją niemieckich towarów na wolnym rynku, postanowili rzekomo doprowadzić do upadku gospodarki na drodze wojny. Zmanipulowana niemiecka opinia publiczna wierzyła w tę wersję, mimo że to formalnie Rzesza wypowiedziała wojnę Rosji i Francji oraz najechała Belgię.

Dość powszechne w Niemczech były antybrytyjskie resentymenty, wyrażające się np. w popularnym pozdrowieniu „Boże ukarz Anglię” – „On ukarze ją” (Gott straffe England – Er straffe es). Slogan ten widniał m.in. na cygarach, popielniczkach czy kartach dań. Według Wojciecha Kossaka: „Wystąpienie Anglii na wielką arenę wojenną wywołało u Niemców paroksyzm wściekłości, a objawiał się on w sposób tak trywialny i dziecinny, że bodaj czy inna nacja wpadłaby nawet w największej pasji na podobne koncepta”.