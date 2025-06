Hiszpania po śmierci gen. Franco. Demontaż frankizmu

La transición española. Od dyktatury do demokracji.

W oczekiwaniu na odejście dyktatora. Śmierć gen. Francisca Franco (1975 r.) rozbudziła nadzieje na radykalną zmianę polityczną. Już od schyłku lat 60. zarówno w Hiszpanii, jak i na emigracji funkcjonowały liczne stowarzyszenia reprezentujące rozmaite postawy polityczne i tworzące projekty na temat przyszłości kraju. Stanowiły one de facto zalążki partii gotowe do podjęcia działania w przełomowym momencie, jakim było odejście dyktatora. Wiele z nich odwoływało się do haseł radykalnych, wynikających z pielęgnowanej przez dekady romantycznej pamięci o ruchach wolnościowych i strajkowych z czasów Drugiej Republiki. Ta skrajność niektórych postulatów była również groźna, jako że do obserwujących i debatujących nad przyszłością Hiszpanii środowisk należały też resorty siłowe niechętne jakimkolwiek zmianom.

Plan postfrankistów: dostosowanie dyktatury. Pośród rządzących elit panowało przekonanie o istnieniu frankizmu socjologicznego – szerokiego konsensu polegającego na niewyrażanym głośno wspieraniu dyktatury, co miało być efektem osiągniętej przez reżim stabilizacji, rozwoju ekonomicznego, wzrostu liczby i znaczenia klasy średniej oraz kadry zarządzającej. Tendencję tę miały wzmacniać postępująca edukacja i możliwość prowadzenia spokojnego, zrutynizowanego życia, którego symbolami były powszechnie dostępne dobra: mieszkania, samochody, telewizory, lodówki. Porządek ten miał być w razie czego zabezpieczony przez resorty siłowe. Myślenie takie prowadziło do wniosku, że wystarczy odpowiednio dostosować do nowej sytuacji prawne fundamenty dyktatury, leyes fundamentales, aby system trwał.