Iberopolacy. Hiszpania przyciąga coraz więcej Polaków

Nie tylko na urlop lub na saksy.

Nowa Polonia. Polacy coraz chętniej przeprowadzają się na Półwysep Iberyjski i kupują tam nieruchomości. Dane opublikowane w ramach badania Clicktrans w latach 2023 i 2024 wskazują, że Hiszpania jest teraz drugim najpopularniejszym, po Niemczech, kierunkiem migracji znad Wisły. W dodatku zjawisko to nabiera coraz wyraźniejszego rysu stałości – Polacy nie wyjeżdżają już na chwilę, za pracą, jak miało to miejsce chociażby w przypadku masowej emigracji po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Obecnie to przeprowadzka przemyślana, poparta inwestycjami finansowymi, zaprojektowana bardziej na to, by w Hiszpanii funkcjonować na stałe lub przynajmniej przez sporą część roku. W tym kraju mieszka już 55 tys. Polaków. Ich liczba rośnie z roku na rok. W czołowej piątce emigracyjnych kierunków to samo można powiedzieć jedynie o Francji, zajmującej piąte miejsce. Na miejscu pierwszym są, jak wspomnieliśmy, Niemcy, na trzecim – Holandia, na czwartym – Wielka Brytania, ale z roku na rok maleje liczebność Polonii w tych krajach.

Polacy nierzadko osiadają we własnych nieruchomościach, bo transakcje tego typu rosną niemal w lawinowym tempie. Portal Strefa Inwestorów, powołując się na wspomniane już dane z raportu Clicktrans, informował, że w 2024 r. obywatele Polski nabyli w Hiszpanii 4231 nieruchomości – składają się na to obiekty z rynku zarówno pierwotnego, jak i wtórnego. Najpopularniejsze są wciąż domy letniskowe i apartamenty w nowych budynkach na wybrzeżu, jednak coraz więcej Polaków decyduje się na zakup starych, wymagających remontu obiektów z dala od centrów miejskich i turystycznych. Transakcje zawierane przez nich na rynku nieruchomości wzrosły rok do roku aż o 35 proc.

Okazyjne nieruchomości. Przyczyn takiego stanu rzeczy szukać należy w nawarstwieniu się kilku ważnych czynników.