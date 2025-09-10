Autorzy
Tomasz Babnis – dr, historyk, filolog klasyczny, Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jakub Demiańczuk – krytyk filmowy i komiksowy, współpracownik POLITYKI.
Marek M. Dziekan – prof. dr hab., arabista, kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wika Filipowicz – etnografka, dziennikarka, popularyzatorka wiedzy.
Stanisław Adam Jaśkowski – dr, iranista, adiunkt w Zakładzie Iranistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Mateusz M. Kłagisz – dr, iranista, afganolog, adiunkt i kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Badań Euroazjatyckich w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Krzysztof Kubiak – prof. dr hab., historyk wojskowości, politolog, Katedra Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Albert Kwiatkowski – dr, iranista, tłumacz literatury perskiej.
Krzysztof Nawotka – prof. dr hab., historyk, filolog klasyczny, kierownik Zakładu Historii Starożytnej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Marek Jan Olbrycht – prof. dr hab., historyk, archeolog, orientalista, Münster Universität, Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kinga Paraskiewicz – prof. dr hab., orientalistka, iranistka, językoznawczyni, kieruje Zakładem Iranistyki w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.