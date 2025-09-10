Pierwsze państwo stworzone przez Persów (550–330 p.n.e.).

Dynastia i jej imperium. W okresie jednego pokolenia za panowania Cyrusa II (550–530 p.n.e.) Persowie stworzyli potężne imperium obejmujące kraje Azji Zachodniej i Środkowej, od Syr-darii na wschodzie po Morze Egejskie na zachodzie. Następcy Cyrusa, Kambyzes i Dariusz I, dodali kraje w Europie (Trację, Macedonię) i Afryce (Egipt). Było to pierwsze tak rozległe władztwo wykraczające poza region Mezopotamii i Lewantu.

Imperium Achemenidów wzięło swoją nazwę od Achemenesa, władcy Anszanu, części Elamu (pan. ok. 725/700–675 p.n.e.). Rodowody Cyrusa Wielkiego sięgają wstecz do Teispesa (Cziszpisza, ok. 675–640). Król Dariusz I, założyciel nowej gałęzi królewskiej, wywodził swój ród poprzez Teispesa od właśnie Achemenesa. Dlatego niektórzy badacze mówią o dwóch dynastiach: Teispidów (Cyrus II i Kambyzes) oraz Achemenidów (gałąź Dariusza I).