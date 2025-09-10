Przejdź do treści
Marek Jan Olbrycht
10 września 2025
Pomocnik Historyczny

Imperium Achemenidów

10 września 2025
Ruiny Persepolis, jednej z pięciu stolic, reprezentacyjnej, imperium Achemenidów. Ruiny Persepolis, jednej z pięciu stolic, reprezentacyjnej, imperium Achemenidów. Bridgeman
Pierwsze państwo stworzone przez Persów (550–330 p.n.e.).

Dynastia i jej imperium. W okresie jednego pokolenia za panowania Cyrusa II (550–530 p.n.e.) Persowie stworzyli potężne imperium obejmujące kraje Azji Zachodniej i Środkowej, od Syr-darii na wschodzie po Morze Egejskie na zachodzie. Następcy Cyrusa, Kambyzes i Dariusz I, dodali kraje w Europie (Trację, Macedonię) i Afryce (Egipt). Było to pierwsze tak rozległe władztwo wykraczające poza region Mezopotamii i Lewantu.

Imperium Achemenidów wzięło swoją nazwę od Achemenesa, władcy Anszanu, części Elamu (pan. ok. 725/700675 p.n.e.). Rodowody Cyrusa Wielkiego sięgają wstecz do Teispesa (Cziszpisza, ok. 675640). Król Dariusz I, założyciel nowej gałęzi królewskiej, wywodził swój ród poprzez Teispesa od właśnie Achemenesa. Dlatego niektórzy badacze mówią o dwóch dynastiach: Teispidów (Cyrus II i Kambyzes) oraz Achemenidów (gałąź Dariusza I).

Relief z gryfami z pałacu Achemenidów w Suzie, ok. 500 r. p.n.e.ShutterstockRelief z gryfami z pałacu Achemenidów w Suzie, ok. 500 r. p.n.e.

Królewskie inskrypcje Achemenidów były pisane w trzech językach (staroperskim, elamickim i babilońskim). Językiem imperialnym Achemenidów stał się aramejski. Barwny obraz Persów zawierają przekazy biblijne (Biblia hebrajska i Septuaginta), a także literatura grecka (m.in. Herodot, Ksenofont, Platon). Z Persami wiążą się liczne historyczne i kulturowe narracje dominujące w kulturze Zachodu, m.in. mit konfrontacji Orientu i Okcydentu.

Ludy imperium. Rdzeniem imperium był Iran płd.-zach. starożytna Parsa, czyli Persja (dzisiejsze Fars i Buszehr), termin często stosowany do całego państwa. Główną rolę odgrywały w nim ludy iranojęzyczne, zwłaszcza Persowie i Medowie. Obszary od Chorasanu po Syr-darię zamieszkiwali irańscy Partowie, Areiowie, Baktrowie i Sogdowie. Królowie perscy mieli świadomość przynależności do ludów iranojęzycznych, zwanych w języku staroperskim Ariya (od tego terminu pochodzi nazwa Iran).

Marek Jan Olbrycht

