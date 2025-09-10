Konflikt izraelsko-amerykański z Iranem – Wojna dwunastodniowa

Izrael i USA kontra Iran. Dwunastodniowa wojna w czerwcu 2025 r.

Rozpoznanie walką. Izraelskie uderzenie lotnicze przeprowadzone na Iran w październiku 2024 r. okazało się ostatecznie przeprowadzonym na wielką skalę, ale tylko rozpoznaniem walką. Jego rezultaty były przy tym dla Izraela pomyślne. Irański system obrony przeciwlotniczej okazał się podatny na zniszczenie, zwłaszcza przy połączeniu klasycznych działań kinetycznych z rozmaitego rodzaju akcjami dywersyjnymi i sabotażem informatycznym. Gotowość do dalszych działań izraelska armia osiągnęła niemal natychmiast po wylądowaniu samolotów, które operowały w przestrzeni powietrznej Iranu. Z operacją militarną wstrzymano się jednak, w oczekiwaniu na ukształtowanie się korzystnej sytuacji politycznej, przede wszystkim zaś na jasną deklarację amerykańską odnoszącą się do izraelskich zamiarów. Nie ulega przy tym wątpliwości, że Izraelczycy – przystępując do kolejnej fazy działań – otrzymali od waszyngtońskiej administracji zielone światło.

Naloty izraelskie. Działania przeciwko Iranowi rozpoczęły się 13 czerwca 2025 r. Kiedy ok. 200 samolotów znajdowało się jeszcze w międzynarodowej przestrzeni powietrznej (przemieszczały się korytarzami nad Libanem, Syrią oraz Irakiem, a także Jordanią i Arabią Saudyjską, choć te dwa ostatnie państwa pewnie tego nie potwierdzą), uderzył Mossad oraz siły specjalne. Według szczątkowych informacji pod Teheranem zdołano założyć przy wykorzystaniu kontenerów bazę dronów, których użyto – wykorzystując ogólnie dostępne systemy komunikacji mobilnej – do zaatakowania stacji radiolokacyjnych oraz kluczowych elementów sieci łączności, a także (jak się wydaje) prominentnych osobistości republiki islamskiej. (Nadmienić można, że w podobny sposób działali Ukraińcy, realizując operację „Pajęczyna” wymierzoną w rosyjskie lotnictwo strategiczne).