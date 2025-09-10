Iran w poszukiwaniu własnej drogi

W irańskim tyglu kulturowym.

Przestrzeń mieszania się kultur. Już samo położenie na jedwabnym szlaku i przecięciu różnych dróg handlowych czyniło Iran przestrzenią mieszania się kultur. Wielokrotnie miał też on do czynienia z najazdami, które – zwłaszcza arabski i mongolski – obfitowały w dalekosiężne konsekwencje. Przez całe wieki nie istniały tutaj duże scentralizowane ośrodki państwowe, a lokalni władcy pochodzili z różnych tradycji i grup etnicznych.

Islamizacja Iranu, iranizacja islamu. W perski krajobraz kulturowy wpisane były lokalne powstania. Przez pierwsze wieki islamu odległość wschodnich rubieży irańskich od ośrodka kalifatu sprzyjała gromadzeniu się w nich różnych grup niezadowolonych z władzy centralnej: obok lokalnych zaratusztriańskich dehkanów (starej kasty właścicieli ziemskich) i chłopów oraz irańskich maulów (dosł. klientów – niearabskich muzułmanów) – także arabskich przeciwników dynastii kalifów (Umajjadów, a później Abbasydów). Od powstania Abu Muslima w połowie VII w. przez kolejne stulecia ferment przyjmował tam postać ruchów polityczno-religijnych, często inspirowanych religiami irańskimi – zaratusztrianizmem i mazdakizmem – i różnymi formami schizm muzułmańskich, zwłaszcza szyicko-mesjanistycznych.