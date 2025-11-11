Michał Baranowski – dr, starożytnik, znawca późnego cesarstwa i popularyzator historii, współpracownik Centrum Badań Ryzyka Systemowego oraz redaktor w Wydawnictwie Naukowym Sub Lupa.

Andrzej Brzeziecki – historyk i publicysta, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, gdzie redaguje "Rocznik OSW", autor m.in. książki „Wielka gra majora Żychonia. As wywiadu kontra Rzesza”.

Jarosław Czubaty – prof. dr hab., historyk Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. książki „Księstwo Warszawskie 1807–1815”.

Przemysław Gasztold – dr, historyk, politolog, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej, zajmuje się historią wywiadu, opublikował m.in. „Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm”.

Andrzej Krajewski – dr, historyk i popularyzator wiedzy, pracuje w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, autor m.in. książki „Największe wpadki tajnych służb”.

Jan Larecki – emerytowany oficer wywiadu, autor artykułów o tematyce szpiegowskiej oraz m.in. książek „Wielki leksykon służb specjalnych świata”, „Krystyna Skarbek. Wciąż tajemnicza agentka”.

Tomasz Mojsik – dr hab., prof. Uniwersytetu Białostockiego, historyk i filolog klasyczny, autor m.in. książki „Odyseusz. Biografia nieautoryzowana”.

Timur Olevskiy – dziennikarz he Insider, internetowej platformy specjalizującej się w dziennikarstwie śledczym, weryfikacji faktów i analizie politycznej.

Grzegorz Rzeczkowski – publicysta, dyrektor Centrum Badań nad Dezinformacją w Collegium Civitas, autor m.