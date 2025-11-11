Mathilde Carré (1908–2007). Szpieg, który zdradził

Chciała uratować Francję przed III Rzeszą, skończyła jako zdrajczyni, która wydała Niemcom przyjaciół.

Był 18 listopada 1941 r., w okupowanym Paryżu. Mathilde Carré, znana też jako La Chatte (Kotka), wchodziła na wzgórze Montmartre. W tej dzielnicy mieściła się siedziba siatki szpiegowskiej Interallié, którą Mathilde współkierowała z Polakiem Romanem Czerniawskim. Tu też miała jedno z konspiracyjnych mieszkań. Chciała do niego dotrzeć i zabezpieczyć dokumenty. W drzwiach domu powitał ją mężczyzna w płaszczu i francuskim berecie. „Kazała nam pani na siebie długo czekać. Niecierpliwiłem się, ale wiedziałem, że pani przyjdzie, bo kazałem panią śledzić od rana”.

Gra była skończona – trwająca niemal rok przygoda szpiegowska, którą przeżywała razem z Czerniawskim, właśnie dobiegła końca. Kobieta jeszcze tego samego dnia trafiła do więzienia La Santé. Odebrano jej torebkę, w której miała cenny notes. Jak potem wspominała, miała pustkę w głowie i była na skraju załamania. Noc spędziła, leżąc na pryczy w swym czarnym futrze.