Klaus Fuchs (1911–88), Ethel Rosenberg (1915–53), Julius Rosenberg (1918–53). Siatka sowieckich atomowych szpiegów w USA

Wewnątrz projektu Manhattan.

Projekt Manhattan był jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic militarnych XX w., ale pomimo niezwykłych środków ostrożności Amerykanom nie udało się zapobiec kradzieży informacji. Najważniejszym spośród atomowych szpiegów był niemiecki fizyk Klaus Fuchs. To dzięki niemu Związek Sowiecki w błyskawicznym tempie dołączył do Stanów Zjednoczonych jako druga na świecie potęga nuklearna.

Klaus Fuchs urodził się w 1911 r. w Hesji. Wyrastał w bardzo religijnej rodzinie. Klaus twierdził, że tym, co w największym stopniu ukształtowało go jako człowieka, była postawa ojca: „Uczył nas, abyśmy zawsze robili to, co uważamy za słuszne, nawet jeśli on się z tym nie zgadzał”. Ojciec był luterańskim pastorem, a później dołączył do kwakrów. Na początku lat 30. Fuchs studiował matematykę i fizykę na uniwersytecie w Lipsku. Wtedy wstąpił do Niemieckiej Partii Komunistycznej. Był to bardzo burzliwy czas dla jego rodziny, która zaangażowała się w walkę przeciwko nazistom. Klaus i jego brat Gerhard brali udział w manifestacjach i ulicznych starciach z nazistowskimi bojówkami, wygłaszali płomienne przemówienia na wiecach, a nawet zakłócali spotkania NSDAP. Podczas jednej z takich akcji Klaus został ciężko pobity i wrzucony do rzeki.

Po objęciu władzy przez Hitlera w 1933 r. i pożarze Reichstagu Fuchs został relegowany z uczelni i przez kilka miesięcy ukrywał się w Berlinie w strachu przed nagonką na członków Partii Komunistycznej. Dopiero kiedy aresztowano jego ojca i siostrę, zdecydował się uciec do Wielkiej Brytanii. Tam wznowił studia. Zrobił doktorat na uniwersytecie w Bristolu. Nie zdążył uzyskać brytyjskiego obywatelstwa, więc po rozpoczęciu drugiej wojny światowej jako obywatel III Rzeszy został na krótko internowany najpierw na Wyspie Man, a później w Kanadzie.