Grzegorz Rzeczkowski
11 listopada 2025
Michał Goleniewski (1922–93)

Michał Goleniewski (1922–93). Najważniejszy szpieg wczesnego okresu zimnej wojny

James Angleton przed komisją senacką, 1975 r. James Angleton przed komisją senacką, 1975 r. Bettmann / Getty Images
Oficer polskiego wywiadu i zaufany współpracownik sowieckiej KGB pracował dla CIA. Był najważniejszym szpiegiem na początku zimnej wojny.

Wieczorem 4 stycznia 1961 r. z kamienicy przy Wollinerstrasse 54 we wschodnim Berlinie wyszedł wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna w towarzystwie kobiety. Oboje nieśli walizki. W jednej znajdowało się 16 tys. zachodnioniemieckich marek, 300 dol. oraz dokumenty na temat działań Służby Bezpieczeństwa w krajach Zachodu wraz z nazwiskami 191 agentów polskiego wywiadu ulokowanych na całym świecie. Całość została zaszyta w podszewce.

Para skierowała się w stronę położonej niespełna 200 m dalej Bernauerstrasse, gdzie zaczynał się Berlin Zachodni. Przejście do wolnego świata nie było trudne, mur berliński przeciął miasto osiem miesięcy później. Michał Goleniewski i Irmgard Kampf pokonali granicę nieniepokojeni, choć śledzeni przez wschodnioniemiecką Stasi. Godzinę później stali pod drzwiami amerykańskiego konsulatu w dzielnicy Zehlendorf, w którym działała zakonspirowana placówka CIA. To tej służbie od kwietnia 1958 r. ściśle tajne informacje zza żelaznej kurtyny dostarczał ppłk Goleniewski – oficer polskiego wywiadu i zaufany współpracownik sowieckiego KGB.

„Był najważniejszym szpiegiem wczesnego okresu zimnej wojny” – pisze w książce „The Spy who was left out in the Cold” (Szpieg porzucony w śmiertelnym zimnie) Tim Tate, brytyjski dziennikarz i filmowiec dokumentalista. Ale – jak dodaje – zapomnianym. Po ucieczce na Zachód spotkały go odrzucenie i szykany.

Goleniewski wiódł życie pełne zaskakujących zwrotów, posługiwał się różnymi życiorysami, podczas drugiej wojny kolaborował z hitlerowskim okupantem, a po jej zakończeniu wskoczył w mundur funkcjonariusza UB.

Urodził się w 1922 r. w Nieświeżu, niegdyś siedzibie Radziwiłłów, dziś mieście w Białorusi. Jego ojciec był księgowym, matka – gospodynią domową.

Pomocnik Historyczny „Opowieści o szpiegach” (100234) z dnia 09.11.2025; Zimna wojna; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Michał Goleniewski (1922–93)"
Dziennikarz polityczny i śledczy. Pisze głównie na tematy związane z wojną hybrydową prowadzoną przez Rosję i jej sojuszników przeciwko Zachodowi. Autor książek: „Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami” o aferze podsłuchowej oraz „Katastrofa posmoleńska. Kto rozbił Polskę” o ludziach, którzy stali za smoleńskimi teoriami spiskowymi.
