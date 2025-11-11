Jonathan Pollard (ur. w 1954 r.).Amerykański Żyd szpiegował dla Izraela

Przekazał Izraelowi wojskowe tajemnice USA.

Urodził się w Teksasie w rodzinie amerykańskich Żydów i od małego marzył o byciu szpiegiem oraz zmianie biegu historii. Był zafascynowany Izraelem i często jeździł tam jako nastolatek. Podczas studiów na Uniwersytecie Stanforda dał się poznać jako pierwszorzędny mitoman: rozpowiadał, że pracuje dla Mosadu albo że ma stopień pułkownika w izraelskiej armii, albo że zabił Araba, broniąc jednego z kibuców (oczywiście nic z tego nie było prawdą). Po studiach próbował dostać się do CIA, lecz został odrzucony z powodu niestabilności emocjonalnej. Agencja nie podzieliła się jednak swoją oceną z innymi organami wywiadu USA i w 1984 r. Pollard znalazł zatrudnienie jako cywilny pracownik Biura Wywiadu Marynarki Wojennej, gdzie uważano go za wyróżniającego się analityka.

Po latach Pollard twierdził, że był świadkiem „antyizraelskiego nastawienia swoich kolegów” oraz „niewystarczającego wsparcia” amerykańskiego wywiadu dla Izraela i właśnie z tego powodu zaczął szukać kontaktu z Mosadem. Kiedy agencja zdecydowanie odrzuciła jego kandydaturę, udało mu się nawiązać kontakt z przedstawicielami Lakamu (oficjalnie Biura Łącznikowego do spraw Naukowych), czyli tajnej agencji zajmującej się ochroną izraelskiego programu nuklearnego. Pollard zaczął działać z entuzjazmem i wkrótce zasypywał swoich przełożonych poufnymi raportami. Miał dostęp do tajnych archiwów i mógł zabierać dokumenty do swego biura. Dzięki słabym środkom bezpieczeństwa wynosił je na zewnątrz, kopiował, po czym zwracał następnego dnia.

Nie mylił się, mówiąc, że Amerykanie nie przekazywali wszystkiego, co wiedzą, Izraelowi. Wśród materiałów, które wykradł, znajdowały się m.in. listy i opis nowego uzbrojenia zakupionego przez Egipt, Jordanię i Arabię Saudyjską. Ponieważ były to państwa, które Waszyngton uważał za swoich sojuszników, USA nie widziały powodu, aby dzielić się informacjami na ich temat.