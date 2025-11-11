Anna Chapman (ur. w 1982 r.). Rosyjska Mata Hari

Nielegałka, bohaterka jednej z największych wpadek Putinowskiego wywiadu, została celebrytką.

Jej kariera dopiero się rozpędzała i, prawdę mówiąc, Anna sama oddała się w ręce amerykańskich służb. Powód? Słabe nerwy i telefon, który nieostrożnie wykonała do swojego taty. Miała 28 lat. Kilkanaście dni później gazety na całym świecie pokazały jej zdjęcia, pisały o rosyjskiej Macie Hari, rudowłosej piękności, a te złośliwe nazywały ją agentką 90–60–90. Trudno o lepszą reklamę i większe spalenie.

Ojciec Anny, Wasilij Kuszczenko, pod przykrywką dyplomaty pracował dla wywiadu. Chyba był lepszym szpiegiem niż córka, bo mało o nim wiadomo. Miał rozległe znajomości. Kolegował się na przykład z Siergiejem Iwanowem – wysokim rangą urzędnikiem putinowskiej Rosji, ministrem obrony, wicepremierem, szefem administracji prezydenta, kagiebistą.

Anna dorastała w Moskwie. Kończyła ekonomię na Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów im. Patrice Lumumby (RUDN). Uczelnia powstała w latach 60. XX w. Studiowały na niej tysiące młodych ludzi z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Wielu z nich robiło potem kariery w swoich krajach. KGB wyławiała tych najbardziej obiecujących. Anna w RUDN miała szansę nawiązywać kontakty, które mogły się później przydać.

Czy już na studiach współpracowała z wywiadem? Nie wiadomo, ale wydarzenia z jej życia potwierdzałyby teorię, że już wtedy była przygotowywana do misji za granicą.

W 2001 r. jeszcze jako studentka pojechała na wycieczkę do Londynu. Podczas imprezy techno poznała Alexa Chapmana, psychologa. Na starych zdjęciach widać młodych zakochanych ludzi: Anna wygląda zwyczajnie, wpatrzony w nią Alex ma fryzurę na Roda Stewarta. Był oczarowany. Mówił, że nie spotkał piękniejszej kobiety. Rok później w Moskwie był szybki ślub; Alex w wypożyczonym smokingu, nie zaproszono gości. Anna skończyła studia i para w 2004 r.