Zimnowojenna gra: CIA kontra KGB.

Utworzenie CIA. Chociaż druga wojna światowa zakończyła się wspólnym zwycięstwem aliantów, niemal natychmiast po pokonaniu III Rzeszy i Japonii stało się jasne, że między dwoma głównymi mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim, zaczyna się nowy etap rywalizacji – ideologiczno-wywiadowczej. Ukrytą osią zimnej wojny były działania szpiegowskie prowadzone przez obie strony. Wywiad stał się narzędziem strategicznym porównywalnym z nowoczesnym uzbrojeniem. Każda zdobyta informacja mogła zapewnić przewagę w globalnej grze o wpływy.

Stany Zjednoczone musiały się szybko przystosować do nowej rzeczywistości. W 1945 r. zlikwidowano Biuro Służb Strategicznych (OSS), a w jego miejsce stworzono instytucję zdolną do skutecznej rywalizacji z sowieckimi służbami. Powstanie Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) zapoczątkował prezydent Harry S. Truman, który we wrześniu 1947 r. podpisał ustawę o bezpieczeństwie narodowym (National Security Act); zreorganizowała ona amerykańskie podejście do bezpieczeństwa i wywiadu. Na jej mocy utworzono nie tylko CIA, ale również Radę Bezpieczeństwa Narodowego oraz stanowisko sekretarza obrony. W 1952 r. powołano Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA), która nadal zajmuje się wywiadem elektronicznym.