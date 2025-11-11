Przejdź do treści
Przemysław Gasztold
11 listopada 2025
„To przeklęte koło, które zawsze kończy się ofiarami”

Zimnowojenna gra CIA kontra KGB

Ambasador USA przy ONZ Henry Cabot Lodge pokazuje Radzie Bezpieczeństwa urządzenie podsłuchowe podłożone w biurze ambasadora USA w Moskwie, 1960 r. Ambasador USA przy ONZ Henry Cabot Lodge pokazuje Radzie Bezpieczeństwa urządzenie podsłuchowe podłożone w biurze ambasadora USA w Moskwie, 1960 r. AP / East News
Zimnowojenna gra: CIA kontra KGB.

Utworzenie CIA. Chociaż druga wojna światowa zakończyła się wspólnym zwycięstwem aliantów, niemal natychmiast po pokonaniu III Rzeszy i Japonii stało się jasne, że między dwoma głównymi mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim, zaczyna się nowy etap rywalizacji – ideologiczno-wywiadowczej. Ukrytą osią zimnej wojny były działania szpiegowskie prowadzone przez obie strony. Wywiad stał się narzędziem strategicznym porównywalnym z nowoczesnym uzbrojeniem. Każda zdobyta informacja mogła zapewnić przewagę w globalnej grze o wpływy.

Stany Zjednoczone musiały się szybko przystosować do nowej rzeczywistości. W 1945 r. zlikwidowano Biuro Służb Strategicznych (OSS), a w jego miejsce stworzono instytucję zdolną do skutecznej rywalizacji z sowieckimi służbami. Powstanie Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) zapoczątkował prezydent Harry S. Truman, który we wrześniu 1947 r. podpisał ustawę o bezpieczeństwie narodowym (National Security Act); zreorganizowała ona amerykańskie podejście do bezpieczeństwa i wywiadu. Na jej mocy utworzono nie tylko CIA, ale również Radę Bezpieczeństwa Narodowego oraz stanowisko sekretarza obrony. W 1952 r. powołano Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA), która nadal zajmuje się wywiadem elektronicznym.

Ambasada amerykańska w Moskwie, lata 60.Bettmann/Getty ImagesAmbasada amerykańska w Moskwie, lata 60.

Utworzenie KGB. ZSRS miał już wtedy znacznie bardziej rozbudowany aparat wywiadowczy. Główną rolę odgrywał Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD), który łączył funkcje policji politycznej i kontrwywiadu. Oprócz niego działały inne wyspecjalizowane struktury, m.in. Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB), który w latach 1943–46 funkcjonował jako cywilna służba wywiadowcza. Istniał również kontrwywiad wojskowy, SMIERSZ, powołany w czasie wojny i działający do 1946 r.

Pomocnik Historyczny „Opowieści o szpiegach” (100234) z dnia 09.11.2025; Zimna wojna; s. 96
