Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja
10 grudnia 2025
Pomocnik Historyczny

Periodyzacja dziejów Japonii

10 grudnia 2025
Niemiecki podróżnik Waldemar Abegg (w środku) podejmowany w Japonii herbatą, fot. z 1906 r. Niemiecki podróżnik Waldemar Abegg (w środku) podejmowany w Japonii herbatą, fot. z 1906 r. BEW

Prehistoria

– (ok. 30 tys. – 13/12 tys. lat temu): paleolit

okres Jōmon (Wzorów Sznurowych; do III w. p.n.e.): neolit

okres Yayoi (do III w. n. e.): eneolit

okres Kofun I (Starych Grobów; do poł. VI w.): autonomia rodów, federacje plemienne, centralizacja władzy

Czasy historyczne

Starożytność

okres Kofun II (poł. VI w. – VIII w.): cd. centralizacji władzy

okres Nara (710–794): ostateczne wykształcenie się państwa, prymat rodu cesarskiego

okres Heian (794–1192): supremacja arystokracji dworskiej

Średniowiecze

okres Kamakura (1192–1333): 1. siogunat – supremacja wojowników

okres Muromachi (1333–1573): 2. siogunat (ród Ashikaga) – supremacja wojowników

Nowożytność

okres Azuchi-Momoyama (1573–1603): supremacja wojowników (Oda Nobunaga i Toyotomi Hideyoshi)

okres Edo (1603–1868): 3. siogunat (ród Tokugawa) – supremacja wojowników

Czasy nowoczesne

okres Meiji (Oświecone Rządy; 1868–1912): cesarz Mutsuhito

okres Taishō (Wielka Sprawiedliwość; 1912–26): cesarz Yoshihito

okres Shōwa (Oświecony Pokój; 1926–89): cesarz Hirohito I. (1926– 45): nacjonalizm i wojny

Czasy współczesne

okres Shōwa cd.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Japonii wydanie II” (100235) z dnia 08.12.2025; Wstęp; s. 6

Redakcja

Reklama