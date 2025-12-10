Periodyzacja dziejów Japonii
Prehistoria
– (ok. 30 tys. – 13/12 tys. lat temu): paleolit
– okres Jōmon (Wzorów Sznurowych; do III w. p.n.e.): neolit
– okres Yayoi (do III w. n. e.): eneolit
– okres Kofun I (Starych Grobów; do poł. VI w.): autonomia rodów, federacje plemienne, centralizacja władzy
Czasy historyczne
• Starożytność
– okres Kofun II (poł. VI w. – VIII w.): cd. centralizacji władzy
– okres Nara (710–794): ostateczne wykształcenie się państwa, prymat rodu cesarskiego
– okres Heian (794–1192): supremacja arystokracji dworskiej
• Średniowiecze
– okres Kamakura (1192–1333): 1. siogunat – supremacja wojowników
– okres Muromachi (1333–1573): 2. siogunat (ród Ashikaga) – supremacja wojowników
• Nowożytność
– okres Azuchi-Momoyama (1573–1603): supremacja wojowników (Oda Nobunaga i Toyotomi Hideyoshi)
– okres Edo (1603–1868): 3. siogunat (ród Tokugawa) – supremacja wojowników
• Czasy nowoczesne
– okres Meiji (Oświecone Rządy; 1868–1912): cesarz Mutsuhito
– okres Taishō (Wielka Sprawiedliwość; 1912–26): cesarz Yoshihito
– okres Shōwa (Oświecony Pokój; 1926–89): cesarz Hirohito I. (1926– 45): nacjonalizm i wojny
• Czasy współczesne
– okres Shōwa cd.