Kim są Japończycy?

Kim jesteśmy? Co jest rdzeniem naszej kultury? Te pytania dręczą Japończyków od lat. Nie ma bowiem zgodności co do ich pochodzenia.

Wędrówki myśliwych. Generalnie uważa się, że protoplastami Japończyków są ludy paleoazjatyckie z północno-wschodniej Azji, z Syberii, oraz ludy pochodzenia protomalajskiego z Azji Południowo-Zachodniej i rejonu mórz południowych. Zasiedlały Wyspy Japońskie w kilku falach, ale dokładnie nie wiadomo, kiedy i jakimi drogami się to odbywało. Prawdopodobnie pierwsze grupy hominidów dotarły tu już w epoce lodowcowej, ok. 300–200 tys. lat p.n.e., kiedy wyspy były połączone ze sobą i z kontynentem (z Sachalinem na północy i Półwyspem Koreańskim na zachodzie). Wtedy przywędrowały tu mamuty, słonie Naumana, bizony, niedźwiedzie brunatne, olbrzymie jelenie, a za nimi przyszli myśliwi. Homo sapiens pojawili się ok. 40–30 tys. lat temu i stopniowo zasiedlali nieobjęte lodowcem tereny. Ludność ta prowadziła półkoczowniczy tryb życia i utrzymywała się z myślistwa, zbieractwa oraz z rybołówstwa.

Akumulacja migracji. Ok. 13 tys. lat temu klimat zaczął się ocieplać, lodowce stopniały – Japonia podzieliła się na wyspy. Wzbogacił się świat roślinny i zwierzęcy, zaczęły wyodrębniać różnice regionalne. Japończyk okresu Jōmon (Wzorów Sznurowych; do III w. p.n.e.) nadal polował, łowił i zbierał, ale zaczął też uprawy kopieniacze (odwracanie gleby przy zastosowaniu ręcznych narzędzi), budował coraz większe osiedla. Coraz piękniej ozdabiał naczynia ceramiczne (japońska ceramika jest najstarsza na świecie), wyrabiał ozdoby i amulety.

Nowa kultura, wraz z kolejną falą emigracji z kontynentu, tym razem od strony Chin i Półwyspu Koreańskiego, pojawiła się na północy Kiusiu prawdopodobnie na przełomie IV i III w. p.n.e. i przesuwała się na południe i wschód, stopniowo wypierając lub wchłaniając kulturę poprzedniego okresu. Niosła z sobą metal (brąz i żelazo) oraz rolnictwo (mokra uprawa ryżu), co pozwoliło na osiadły tryb życia i poprawiło jego warunki.