Początki cesarstwa Japonii

Japonia jako państwo powstawała przez wieki. Cesarzem nazwano najsilniejszego naczelnika federacji plemiennej. Wkrótce potem, gdy tennō stanął na czele scentralizowanego państwa, władzę przejęła arystokracja dworska.

Droga do państwowości (III w. p.n.e. – VIII w. n.e.)

Przybysze z kontynentu. Historyczne państwo japońskie zaczęło powstawać prawdopodobnie pod koniec IV w. p.n.e., kiedy na Wyspy Japońskie dotarła kolejna fala imigrantów z kontynentu, mających kontakt z dominującą w Azji cywilizacją chińską. Przybysze wylądowali w północnej części Kiusiu i do I w. p.n.e. podporządkowali sobie – na drodze pokojowej lub poprzez podboje – zachodnią, środkową i północną część Honsiu. Zdobycze cywilizacyjne, jakie przywieźli – umiejętność mokrej uprawy ryżu oraz narzędzia z brązu i żelaza – wpłynęły zasadniczo na zmianę życia ówczesnych Japończyków. Z myśliwych stali się rolnikami, zaczęli prowadzić osiadły tryb życia i gromadzić zapasy, wyodrębniła się własność prywatna.

Ponieważ jednak systemy irygacyjne i trudna uprawa pól ryżowych wymagały pracy wielu osób, niezbędne stało się zarządzanie. Skutkiem tego rody – dotychczas podstawowa jednostka społeczna – łączyły się (poprzez sojusze lub podboje) w większe grupy, powstały plemiona, a następnie federacje plemienne. Wykształcały się różne grupy społeczne, w tym elita władzy z naczelnikami – zarządcami na czele. Stojący na czele federacji wielcy panowie, ōkimi, rywalizowali między sobą, walczyli o dominację. Pełnili też funkcje kapłańskie w swoich rodach, byli symbolem ich ciągłości, wcieleniem magicznej siły przodków. Silniejsi narzucali słabszym nie tylko władzę, ale i bóstwa rodowe, za które uznawano zazwyczaj deifikowanego przodka. W ten sposób wykształcił się kult centralny, związany z boginią słońca Amaterasu, protoplastką rodu cesarskiego.

Federacje Yamatai i Yamato. Niektóre federacje utrzymywały kontakty z Chinami, o czym świadczą zapiski w kronikach chińskich.