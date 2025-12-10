Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Anna Zalewska
10 grudnia 2025
Pomocnik Historyczny

Japońskie drogi

Japońskie drogi do, czyli umiejętność jako sztuka

10 grudnia 2025
Współczesny zestaw do kaligrafii. Współczesny zestaw do kaligrafii. Alamy
Droga, dō, w kulturze japońskiej nabrała znaczenia całościowej, uniwersalnej sztuki, nieustannie pogłębianej własnym staraniem, nauką i praktyką prowadzoną pod kierunkiem mistrza w danej dziedzinie.

Katalog dróg. Droga to pojęcie bardzo szeroko i w różnych znaczeniach wykorzystywane w kulturach azjatyckich. W buddyzmie w Indiach sanskryckie słowo mārga (droga, ścieżka, szlak) wskazywało cel wyznaczony przez Buddę Siakjamuniego: ucieczkę od cierpienia w tym świecie. W Chinach, w taoizmie, droga oznaczała podstawową zasadę istnienia człowieka i świata; w konfucjanizmie mówiło się o drodze cnót, a Mencjusz naukę o właściwych metodach sprawowania władzy przez króla-mędrca nazywał wangdao (jap. ōdō), drogą królewską. W „Dialogach konfucjańskich” można przeczytać m.in. o drodze nauki, xuedao (jap. gakudō), a więc sposobie postępowania właściwym, by stać się mędrcem i dobrym władcą.

Tymczasem w kulturze japońskiej wykształciły się liczne sztuki i umiejętności nazywane drogami. Należą do nich zarówno sztuki walki:
jūdō, dosłownie droga miękkości,
aikidō, droga harmonii ducha,
karatedō, droga pustej ręki,
iaidō, sztuka dobywania miecza (odmiana szermierki ostrym mieczem),
battōdō, droga dobywania miecza (szermierka, sztuka odmienna od iaidō),
kendō, droga miecza (sztuka walki bambusowym mieczem, shinai),
kyūdō, droga łuku, jak i dziedziny kultury:
chadō, droga herbaty (na Zachodzie nazywana ceremonią herbaty),
senchadō, droga herbaty sencha (określenie utworzone w analogii do wcześniejszego chadō, odnosi się do sztuki parzenia herbaty liściastej, sencha),
shodō, droga pisma (kaligrafia),
kadō, droga pieśni (poezja),
kōdō, droga kadzidła,
kadō, droga kwiatów (ikebana).

Pomocnik Historyczny „Dzieje Japonii wydanie II” (100235) z dnia 08.12.2025; Kultura i przeszłość; s. 48
Oryginalny tytuł tekstu: "Japońskie drogi"

Anna Zalewska

Reklama