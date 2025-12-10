Zdrowo, smacznie, pałeczkami. Kuchnia narodowa kraju kwitnącej wiśni

„Zawsze staraj się jeść potrawy wyróżniające się pięcioma właściwościami: piękne, o przyjemnych zapachu, delikatne i miękkie, lekkostrawne oraz wysokiej jakości. Pozostałych unikaj!” – pisał we „Wskazówkach dla zachowania zdrowia i siły” Kaibara Ekiken, filozof neokonfucjański.

Kulinarna kultura washoku. Narodowa kuchnia japońska, washoku, jest mozaiką wielu wpływów, selektywnie wybranych i umiejętnie przystosowanych do rodzimych wzorców. Japończycy zaadaptowali m.in. potrawy z kuchni chińskiej i koreańskiej (VIII–XII w., następnie XVII–XVIII w.), wzorce kuchni portugalskiej (XVI–XVII w.), holenderskiej (XVII–XVIII w.), a po otwarciu Japonii w drugiej połowie XIX w. szeroko pojętej europejskiej. Po II wojnie światowej wpływy kulinarne zostały zdominowane przez kuchnię amerykańską i kulturę fast foodów. Współczesna japońska kuchnia stanowi zatem połączenie nie tylko urozmaiconych składników i przypraw, ale również smaków, technik gotowania i sposobów podawania potraw.

Japończycy przywiązują dużą wagę do różnorodności składników i ich świeżości. Wysoko cenią, niezmącony skomplikowanymi zabiegami kuchennymi ani ostrymi przyprawami, naturalny smak i aromat potraw. Szczególną rolę odgrywa odpowiednia prezentacja dań, jedzenie bowiem jest dla Japończyków, zgodnie z przysłowiem, „smakiem kształtów”, gdzie kolor, forma i sposób podania są równie ważne jak odbiór smakowy. W 2013 r. kuchnia washoku została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.