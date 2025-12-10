Japoński cud gospodarczy nie miał sobie równych na świecie

Historia japońskiej gospodarki to pełna wzlotów i upadków walka o zdobycie i utrzymanie pozycji jednej z największych gospodarek świata.

Etyczny kapitalizm. W początkach okresu Meiji młody samuraj Shibusawa Eiichi, który dopiero co wrócił z wyprawy po Europie, został mianowany członkiem Ministerstwa Finansów i zainicjował pierwsze reformy gospodarcze w zachodnim stylu. Powszechnie znany jako ojciec japońskiego kapitalizmu, był twórcą kluczowych instytucji, takich jak tokijska giełda i Japońska Izba Przemysłowo-Handlowa, oraz pierwszego komercyjnego banku, który uczestniczył w powołaniu do życia 500 spółek (wiele funkcjonuje do dziś). Shibusawa przyczynił się również do powstania regulacji umożliwiających działalność spółek akcyjnych oraz funkcjonowania systemu monetarnego i emisji banknotów.

Równie ważne były jego dążenia do rozwoju etyki biznesowej i harmonii społecznej. Shibusawa dawał osobisty przykład poprzez pozbywanie się większościowego udziału w powoływanych spółkach oraz działalność filantropijną na rzecz edukacji i służby zdrowia. Japonia miała się stać krajem dobrobytu generowanego przez wielkie, społecznie zaangażowane przedsiębiorstwa, a nie państwem wielkich kapitalistów i wyzysku. W uznaniu wkładu Shibusawy w japońską gospodarkę i etyczny kapitalizm jego wizerunek został umieszczony w 2024 r. na banknotach o nominale 10 000 jenów.