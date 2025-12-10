Japońska popkultura: manga, anime, gry i popkultura

Japońska kultura popularna podbija świat, silnie oddziałując na globalną popkulturę, co bywa nazywane trzecią falą japonizmu.

Atrakcyjna Japonia. Jeszcze 40 lat temu Japonia kojarzyła się przede wszystkim z kulturą tradycyjną reprezentowaną przez gejsze, samurajów czy ceremonię herbaty albo z szybkim i oszałamiającym rozwojem gospodarczym. Dzisiaj modne stały się wytwory jej kultury popularnej: komiksy, filmy animowane, gry wideo, muzyka, moda. W ich popularyzacji aktywnie uczestniczy państwo, które w 2010 r. zainicjowało projekt pod nazwą Atrakcyjna Japonia – Cool Japan. Jego celem jest promocja produktów japońskiej kultury popularnej poza granicami kraju, przede wszystkim w Azji, ale także w Europie i USA.

Trzy święte skarby. Wśród najpopularniejszych produktów kultury popularnej należy wymienić tzw. trzy święte skarby (sanshu no jingi, co odnosi się do regaliów cesarskich), czyli komiksy manga, filmy animowane anime oraz gry wideo. Produkcje takie, jak „Astro Boy”, „Doraemon”, „Czarodziejka z księżyca”, „Dragon Ball” czy „Pokémon”, cieszą się popularnością nie tylko w Japonii, a komiksy manga tłumaczy się na wiele języków świata. Również japońskie wynalazki technologiczne – konsole do gier firm Sony czy Nintendo, telefony komórkowe oraz karaoke – stały się częścią kultury globalnej, a współczesna muzyka popowa trafia do gustów młodej publiczności w różnych krajach Azji.