25 lutego 2026
Autorzy

25 lutego 2026
Lech Wałęsa, prezydent RP 1990-95, wraz z żoną Danutą podczas składania prezydenckiej przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, 22 grudnia 1990 r. Lech Wałęsa, prezydent RP 1990-95, wraz z żoną Danutą podczas składania prezydenckiej przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, 22 grudnia 1990 r. Maciej Macierzyński / Reporter
Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP 1995-2005, wraz z żoną Jolantą podczas składania prezydenckiej przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, 23 grudnia 1995 r.Damazy Kwiatkowski/PAP Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP 1995-2005, wraz z żoną Jolantą podczas składania prezydenckiej przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, 23 grudnia 1995 r.

Edwin Bendyk – publicysta zajmujący się problematyką cywilizacyjną, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, dziennikarz POLITYKI.

Błażej Brzostek – dr hab., prof. UW, historyk, pisarz, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Demiańczuk – krytyk filmowy i komiksowy, współpracownik POLITYKI.

Olga Drenda – etnolożka i antropolożka, eseistka, pisarka, tłumaczka, stała felietonistka „Tygodnika Powszechnego”.

Malwina Dziedzic – dziennikarka POLITYKI.

Marcin Fatalski – dr, historyk, Zakład Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Andrzej Fąfara – dziennikarz sportowy, pisarz.

Rafał Kalukin – publicysta, komentator polityczny, dziennikarz POLITYKI.

Marcin Kołodziejczyk – reportażysta, pisarz, dziennikarz POLITYKI.

Violetta Krasnowska – reportażystka, dziennikarka POLITYKI.

Jarosław Kuisz – historyk państwa i prawa, analityk polityki, eseista, pisarz, redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”.

Tomasz Nałęcz – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, historyk i polityk.

Mirosław Pęczak – dr hab., prof. UW, kulturoznawca, pisarz, kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik POLITYKI.

Piotr Sarzyński – krytyk sztuki, dziennikarz POLITYKI.

Joanna Solska – publicystka ekonomiczna, pisarka, dziennikarka POLITYKI.

Pomocnik Historyczny „Lata 90.” (100236) z dnia 23.02.2026; Wstęp; s. 6

