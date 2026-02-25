Autorzy
Edwin Bendyk – publicysta zajmujący się problematyką cywilizacyjną, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, dziennikarz POLITYKI.
Błażej Brzostek – dr hab., prof. UW, historyk, pisarz, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jakub Demiańczuk – krytyk filmowy i komiksowy, współpracownik POLITYKI.
Olga Drenda – etnolożka i antropolożka, eseistka, pisarka, tłumaczka, stała felietonistka „Tygodnika Powszechnego”.
Malwina Dziedzic – dziennikarka POLITYKI.
Marcin Fatalski – dr, historyk, Zakład Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Andrzej Fąfara – dziennikarz sportowy, pisarz.
Rafał Kalukin – publicysta, komentator polityczny, dziennikarz POLITYKI.
Marcin Kołodziejczyk – reportażysta, pisarz, dziennikarz POLITYKI.
Violetta Krasnowska – reportażystka, dziennikarka POLITYKI.
Jarosław Kuisz – historyk państwa i prawa, analityk polityki, eseista, pisarz, redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”.
Tomasz Nałęcz – dr hab., prof. Uniwersytetu Warszawskiego, historyk i polityk.
Mirosław Pęczak – dr hab., prof. UW, kulturoznawca, pisarz, kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik POLITYKI.
Piotr Sarzyński – krytyk sztuki, dziennikarz POLITYKI.
Joanna Solska – publicystka ekonomiczna, pisarka, dziennikarka POLITYKI.