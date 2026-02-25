Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał R. Wiśniewski
Michał R. Wiśniewski
25 lutego 2026
Pomocnik Historyczny

Jak za oceanem

Popkultura lat 90., czyli trzy łyki Ameryki

25 lutego 2026
Stanisław Tym w polskiej odsłonie „Ulicy Sezamkowej”, 1996 r. Stanisław Tym w polskiej odsłonie „Ulicy Sezamkowej”, 1996 r. Marek Wachowicz/TVP / East News
McKultura, McWychowanie i McPolityka.

Głównym towarem eksportowym Stanów Zjednoczonych Ameryki były zawsze marzenia, fikcje i mity. Kraj wolności, w którym można przejść od pucybuta do milionera, fascynował wszystkich. Zwłaszcza ze względu na dolary i ich siłę nabywczą; szerokie szosy pełne samochodów, ten przepych wylewający się z ekranów telewizorów. Chociaż Adam Ważyk pisał w wierszu z 1950 r., że „my wam przerwiemy sen Coca-Cola, my, co pijemy wodę nadziei”, to właśnie ten słodki napój kojarzył się z wolnością. Obrazek obyczajowy – zakładowa sylwestrowa potańcówka kończy się na tyle wcześnie, żeby wszyscy zdążyli na telewizyjne kino nocne: amerykański film. Gdy w latach 90. runęła tama postawiona przez żelazną kurtynę, amerykanizacja Polski ruszyła na całego.

Ameryka przybywała do Polski na pirackich kasetach VHS, w latach 90. dołączyły do nich telewizje satelitarne i kablowe. Wypożyczalnie kaset oferowały amerykańskie hity – zarówno kinowe, jak i klasy B, kino akcji pozbawione większej ambicji. Były to czasy przyśpieszonego nadrabiania zaległości, połączonego z konsumpcją najnowszych zjawisk. Wraz z dostępem do MTV dostawało się dostęp do globalnej, zdominowanej przez Amerykę popkultury – znacznie różniącej się od tej kształtowanej przez gusta prezenterów polskiego radia. Polska transformacja nałożyła się na czas amerykańskich przemian – pop lat 80. został wyparty przez grunge i takie zespoły jak Nirvana; coraz większą popularność zdobywały też hip-hop i R’n’B. Polacy zaczęli się interesować koszykówką w wydaniu NBA; inne amerykańskie sporty jak baseball czy futbol aż tak się nie przyjęły, z przyczyn zarówno kulturowych, jak i logistycznych.

Wszystkie te trendy wpływały na polskich odbiorców i twórców, dla których USA było punktem odniesienia.

Pomocnik Historyczny „Lata 90.” (100236) z dnia 23.02.2026; Lata 90.; s. 61
Oryginalny tytuł tekstu: "Jak za oceanem"
Michał R. Wiśniewski

Michał R. Wiśniewski

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
Reklama