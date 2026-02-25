Reklamy w szarym świecie lat 90.

Przyczółki wolnorynkowego konsumeryzmu.

W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej reklamowało się głównie Polską Rzeczpospolitą Ludową, przepisy BHP (czas między dobranocką a „Dziennikiem Telewizyjnym” wypełniały plansze z napisami „Dziecko plus zapałki równa się pożar”), reklamę („Reklama dźwignią handlu”), Coca-Colę (w ramach otwierania na zachodnie dobra przez gierkowską propagandę sukcesu) oraz – Prusakolep. Prospekty reklamowe, torby (do dziś plastikową jednorazówkę na zakupy nazywa się reklamówką), katalogi domów towarowych i wysyłkowych, a także naklejki („Dear sirs, please send naleps”, pisała w listach polska młodzież) stanowiły przewiezione z zagranicy artefakty cywilizacji konsumpcyjnej, zupełnie niepojętej dla wychowanków kultury niedoboru – jakże to, trzeba zachęcać do kupowania. I to mimo wysiłków szerzenia antykonsumpcyjnego podejścia do życia w pismach dla dzieci (jak „Świerszczyk”) czy popularnych piosenkach („Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt”).