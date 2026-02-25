Przejdź do treści
25 lutego 2026
Pomocnik Historyczny

Reklamy w szarym świecie lat 90.

Reklama margaryny, Olsztyn, 1995 r. Reklama margaryny, Olsztyn, 1995 r. Krzysztof Świderski / PAP
Przyczółki wolnorynkowego konsumeryzmu.

W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej reklamowało się głównie Polską Rzeczpospolitą Ludową, przepisy BHP (czas między dobranocką a „Dziennikiem Telewizyjnym” wypełniały plansze z napisami „Dziecko plus zapałki równa się pożar”), reklamę („Reklama dźwignią handlu”), Coca-Colę (w ramach otwierania na zachodnie dobra przez gierkowską propagandę sukcesu) oraz – Prusakolep. Prospekty reklamowe, torby (do dziś plastikową jednorazówkę na zakupy nazywa się reklamówką), katalogi domów towarowych i wysyłkowych, a także naklejki („Dear sirs, please send naleps”, pisała w listach polska młodzież) stanowiły przewiezione z zagranicy artefakty cywilizacji konsumpcyjnej, zupełnie niepojętej dla wychowanków kultury niedoboru – jakże to, trzeba zachęcać do kupowania. I to mimo wysiłków szerzenia antykonsumpcyjnego podejścia do życia w pismach dla dzieci (jak „Świerszczyk”) czy popularnych piosenkach („Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt”).

Reklama podpasek („Z pewną taką nieśmiałością”), 1991 r.materiały prasoweReklama podpasek („Z pewną taką nieśmiałością”), 1991 r.

Kapitalistyczny konsumeryzm nie przyszedł z dnia na dzień, ale powoli rozbijał swoje przyczółki. Jedne z pierwszych reklam przedstawiały ofertę Baltony, w czasach PRL dewizowego sklepu dla marynarzy, takie jak magnetowidy Hitachi. Otwierały się nowe możliwości finansowe, które kusiły znanych twórców filmowych i aktorów. Powstawały studia specjalizujące się w produkcji reklam (jak ITI) czy grafice komputerowej, wówczas jeszcze dość prymitywnej. Reklamowano nie tylko dobra luksusowe, jak perfumy, samochody czy sprzęt RTV AGD – wręcz przeciwnie, symbolem luksusu mógł stać się nawet odpowiednio zaprezentowany pumeks. I kto by dziś wpadł na pomysł prezentowania oferty wózków widłowych w porze największej oglądalności?

Pomocnik Historyczny „Lata 90.” (100236) z dnia 23.02.2026; Lata 90.; s. 70
Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
