Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał R. Wiśniewski
Michał R. Wiśniewski
25 lutego 2026
Pomocnik Historyczny

Z kraju pokemonów

Kultura kawaii, konsole i anime w polskiej rzeczywistości

25 lutego 2026
Pokemony z lat 90. Pokemony z lat 90. Alamy / BEW
Fala japońskiej popkultury.

Najpierw Zachód podbiły japońskie samochody i elektronika rozrywkowa. W latach 90. dołączyła do nich popkultura. Przykład japońskiego softpower doskonale ilustruje związki kultury i techniki. Np. popularność magnetowidów otworzyła w latach 80. nowe możliwości dla twórców animacji. Obok niskobudżetowych seriali telewizyjnych, często służących głównie reklamie zabawek, i drogich filmów kinowych znalazła się przestrzeń pozbawiona ograniczeń. Powstawały dzieła eksperymentalne, dla dojrzałego odbiorcy, z przeróżnych gatunków, od komedii erotycznych po dramaty science fiction. Ta bogata wideoteka stała się później potężnym zasobem kulturowym, który fascynował zachodniego widza, wcześniej kojarzącego animację głównie z disneyowskimi baśniami.

O ile na początku lat 80. japońskie gry (takie jak „Pac-Man”) podbijały salony gier, o tyle w połowie dekady rozpoczął się podbój salonów w domach. Lata 90. przyniosły rewolucję – bohaterowie gier, do tej pory przedstawiani jako abstrakcyjne piksele (przez co łatwo można było zataić ich japońskie pochodzenie, przez zmianę tytułu i okładki) trafili na nową generację konsol. Super NES i SEGA Megadrive (w USA znana jako Genesis) były symbolizowane przez dwie ikony – hydraulika Mario i superszybkiego jeża Sonica. Ten pierwszy był artefaktem czasów prostej grafiki poprzedniej dekady, ten drugi zadebiutował w 1991 r. i był z miejsca projektowany jako maskotka, która ma podobać się zachodniej młodzieży. Japońskie produkcje wciąż doskonale radziły sobie na automatach. Hitem okazała się bijatyka „Street Fighter II” z 1991 r. Do 1994 r. w USA zagrało w niego 25 mln osób.

Japońska softpower po raz kolejny została wsparta japońskim hardware’em wraz z premierą kolejnych generacji konsol.

Pomocnik Historyczny „Lata 90.” (100236) z dnia 23.02.2026; Lata 90.; s. 72
Oryginalny tytuł tekstu: "Z kraju pokemonów"
Michał R. Wiśniewski

Michał R. Wiśniewski

Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
Reklama