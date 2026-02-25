Reglamentowane gwiazdorstwo. Celebrytyzm zagościł w polskich domach

Celebryckie przedbiegi: między aurą a ekshibicjonizmem.

Lata 90. to na świecie apogeum celebrycko-tabloidowej gorączki. W ślad za niebotycznymi nakładami dzienników w rodzaju „Daily Mail” szły również niebotyczne honoraria, które mogły trafić do paparazzo znajdującego się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Bodaj najsmutniejszym exemplum tego stanu rzeczy były losy Diany Spencer oraz finał tychże: przypomnijmy, że księżna Walii zginęła tragicznie w trakcie ucieczki przed fotoreporterami. Jak się jednak co rusz okazywało, zjawiska wchodzące na Wyspach czy w Stanach Zjednoczonych w fazę dojrzałą lub starczą w Polsce dopiero raczkowały.

Pierwszy tabloidowy dziennik na współczesną modłę pojawił się w polskich kioskach w 1991 r. Mowa o „Super Expressie” powstałym w wyniku zakupu „Expressu Wieczornego” przez Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Sensacjonalistyczny styl, znany również z wydawanych równolegle „Skandali”, łączył się tu z namiastkami informacji na temat znanych osób: polityków, aktorek, wokalistów. Można było przeczytać np. o pierwszym pocałunku Rudiego Schuberta i Hanny Gronkiewicz-Waltz (zaznaczmy: nie wspólnym!).