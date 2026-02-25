Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Piotr Sarzyński
Piotr Sarzyński
25 lutego 2026
Pomocnik Historyczny

Każdy sobie rzepkę skrobie

Każdy sobie rzepkę skrobie. Architektura w czasie przemian ustrojowych

25 lutego 2026
Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie, arch. Marek Budzyński. Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie, arch. Marek Budzyński. Shutterstock
Niemal rewolucyjny duch w architekturze.

Architektura okazała się bardzo wdzięcznym beneficjentem przemian ustrojowych. W latach 90. w polskich miastach (rzadziej w miasteczkach i na wsiach) działo się sporo, choć owe zmiany – z perspektywy czasu – często okazały się niezbyt szczęśliwe.

Wśród projektantów zapanował wówczas duch niemal rewolucyjny. Wszyscy mieli dość obowiązujących przez poprzednie dekady norm i standardów modernistycznego projektowania. Polegało ono na składaniu możliwie najmniej skomplikowanych klocków w obiekty służące wszystkiemu: zamieszkaniu, pracy, szkolnictwu, służbie zdrowia itd. Teraz triumfy zaczął święcić styl będący całkowitym zaprzeczeniem socjalistycznej wizji budownictwa: postmodernizm. Kolorowy, udziwniony, niekiedy wręcz zawadiacki i prowokujący, kochający ornament, swobodnie czerpiący ze wszystkiego, co wymyślono wcześniej.

Nieistniejący już dom handlowy Solpol we Wrocławiu, arch. Wojciech Jarząbek.AKG/ForumNieistniejący już dom handlowy Solpol we Wrocławiu, arch. Wojciech Jarząbek.

Ten postmodernizm miał kilka odsłon. Ta pierwsza, z punktu widzenia historii architektury najważniejsza, to obiekty wybitne. By je zobaczyć, na pewno warto wybrać się szlakiem realizacji Stanisława Niemczyka (tzw. postmodernizm archaizujący, m.in. kościoły Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach czy Miłosierdzia Bożego w Krakowie). Ogromne wrażenie robi siedziba seminarium duchownego ojców zmartwychwstańców w Krakowie zaprojektowana przez Dariusza Kozłowskiego. Na tej liście są też klasycyzujące, okazałe, stołeczne realizacje Marka Budzyńskiego: nowe gmachy biblioteki UW oraz Sądu Najwyższego.

Osobną i osobliwą kartę zapisał Wrocław. A to dzięki Wojciechowi Jarząbkowi, który przez całą dekadę intensywnie promował postmodernizm w charakterystycznej formule fantazyjnych kolorowych elewacji, z flagową realizacją – domem handlowym Solpol. Ale modernizm kwitł w całej Polsce. Na przedmieściach i w mniejszych miasteczkach pączkował zazwyczaj handlowymi pawilonami lub niedużymi biurowcami, mającymi być odpowiedzią na pudełkowate pawilony czasów PRL.

Pomocnik Historyczny „Lata 90.” (100236) z dnia 23.02.2026; Lata 90.; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Każdy sobie rzepkę skrobie"
Piotr Sarzyński

Piotr Sarzyński

Z wykształcenia socjolog. W „Polityce” od 1986 r. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie popularyzacją sztuki, architekturą i designem. W latach 1988–96 współautor i prowadzący liczne programy w TVP (m.in. „Studio Otwarte”, „Kawa czy herbata?”). Autor pięciu książek, m.in. „Przewodnika po rynku malarstwa” i „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko”.
Reklama