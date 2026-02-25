Każdy sobie rzepkę skrobie. Architektura w czasie przemian ustrojowych

Niemal rewolucyjny duch w architekturze.

Architektura okazała się bardzo wdzięcznym beneficjentem przemian ustrojowych. W latach 90. w polskich miastach (rzadziej w miasteczkach i na wsiach) działo się sporo, choć owe zmiany – z perspektywy czasu – często okazały się niezbyt szczęśliwe.

Wśród projektantów zapanował wówczas duch niemal rewolucyjny. Wszyscy mieli dość obowiązujących przez poprzednie dekady norm i standardów modernistycznego projektowania. Polegało ono na składaniu możliwie najmniej skomplikowanych klocków w obiekty służące wszystkiemu: zamieszkaniu, pracy, szkolnictwu, służbie zdrowia itd. Teraz triumfy zaczął święcić styl będący całkowitym zaprzeczeniem socjalistycznej wizji budownictwa: postmodernizm. Kolorowy, udziwniony, niekiedy wręcz zawadiacki i prowokujący, kochający ornament, swobodnie czerpiący ze wszystkiego, co wymyślono wcześniej.