„Maria En Vogue” – nowa odsłona serwisu wszech czasów

Z pewnością każdy z miłośników porcelany słyszał choć raz sentymentalną opowieść o Marii – ukochanej żonie Philippa Rosenthala.

Ich dwoje. Maria, druga żona Philippa Rosenthala, dała mu syna Philipa juniora. Odziedziczył on po ojcu wyczucie potrzeb rynku i poszedł wskazaną przez niego drogą tworzenia sztuki użytkowej, chętnie współpracował z artystami.

Znana dotąd w wersji białej i w ponad 200 różnych dekoracjach tym razem – jako „Maria En Vogue” – zachwyca za sprawą barwnych szkliw w odcieniu piaskowym i miętowym. Kolorystyka z jednej strony nawiązuje do popularnego aktualnie trendu – wyróżniającego naturalne, stonowane odcienie, a równocześnie przywodzi na myśl stylistykę minionych wieków – z delikatnymi beżami koronek oraz subtelnościami pasteli. Przeniesienie elegancji białej porcelany na codzienny stół zaowocowało nową, uwspółcześnioną wersją, która nawiązuje do aktualnych tendencji.„Maria” w nowej kolorystyce to bez wątpienia spotkanie modnego trendu mix & match z wytwornością klasycznego serwisu.