Legendarne meble z giętego bukowego drewna

Te legendarne meble sprawdzą się i w domowym zaciszu, i w tłumnie odwiedzanych miejscach publicznych. Ich atutem jest nie tylko uroda, ale też elastyczność, łatwość dopasowania się do danej aranżacji oraz godna podziwu wytrzymałość.

Meble z giętego bukowego drewna to w historii wyposażenia wnętrz prawdziwy fenomen. Po pierwsze z racji popularności, trwającej nieprzerwanie od ponad 150 lat; po drugie ze względu na stosowaną, w gruncie rzeczy niezmienioną od XIX w. technologię wytwarzania; po trzecie wreszcie z uwagi na uniwersalność. Są funkcjonalne, proste, estetyczne, eleganckie – idealne zarówno do prywatnych, jak i publicznych przestrzeni. Do tych ostatnich zresztą były pierwotnie przeznaczone. Kultowe krzesło Michaela Thoneta „Czternastka“ powstało przecież z myślą o wyposażeniu kawiarni.