Naszym celem nie jest tworzenie w określonym stylu architektonicznym, lecz uruchamianie lokalnego potencjału przy pomocy designu — mówi Xu Tiantian, chińska architektka i autorka projektu adaptacji dawnych kamieniołomów na obiekt kultury.

Okręg Jinyun, należący do prowincji Zhejiang, leży zaledwie 160 kilometrów od wybrzeża Morza Wschodniochińskiego. Jednak, aby pokonać tę trasę samochodem, trzeba blisko 3 godzin. Tak górzysty jest tamtejszy teren. To w Jinyun znajduje się malownicza „stolica nieśmiertelnych” – Xiandu, nazwana tak przez siódmego cesarza dynastii Tang (618-907 r.). Strome ostańce zanurzone we mgle, meandrująca między nimi rzeka i dzika roślinność przyciągają również zwykłych śmiertelników. Od niedawna w Jinyun mogą oni zwiedzać także pamiątki po lokalnym przemyśle wydobywczym. W tamtejszych skałach tufowych – spadku po aktywnych wulkanach – działało kiedyś ok. 3000 niewielkich kamieniołomów.