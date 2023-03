Modernizm bez kantów

Tom Bensari unika kątów prostych i wyręczania się w pracy maszynami. Gdy pewien znany pisarz chciał wiedzieć, jakich super sprzętów używa, odpowiedział pytaniem: – Czy na lepszym komputerze napisałbym ciekawszą powieść niż pan?

– Wymiarów musi się trzymać przemysł. W fabryce każdy pracownik odpowiada za jeden element. Jeśli nie przypilnuje normy, to mebla nie da się złożyć. Ja, jako rzemieślnik, zajmuję się meblem od projektu do momentu oddania go klientowi. Dbam zwłaszcza o to, by był stabilny, szuflady wysuwały się gładko, drzwiczki domykały bezproblemowo – mówi. A że nogi odrobinę się różnią? Gołym okiem nie widać. Stojąc na nich, szafka audio Chameleon będzie wyglądała tak lekko, jakby miała zatańczyć do muzyki z trzymanych w niej płyt. Na przykład w rytm charlestona. Mebel pasuje do lat 20. XX wieku. Jest z kolekcji inspirowanej wrocławskim Kameleonem – modernistyczno-ekspresjonistyczny dom towarowy powstał właśnie w drugiej dziesiątce XX wieku.