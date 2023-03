Na czymś trzeba się oprzeć

Anastazja Nakov uważa, że jest Polką, Bułgarką i Francuzką. W każdym z tych krajów zostawiła kawałek swojej historii i serca. Rozmową przeprowadzoną w jej domu w Metz rozpoczynamy cykl poświęcony powojennym losom polskich emigrantów.

Tutaj, w mieszkaniu z widokiem na gotycką katedrę w Metz nad Mozelą pomieściła wspomnienia wszystkich ważnych dla niej domów. Anastazja Nakov urodziła się w 1937 r. w Warszawie na ul. Narbutta 45. Pokoje z dzieciństwa pamięta jak przez mgłę, bardziej z opowieści bliskich. Ojciec był bułgarskim dyplomatą, matka – Polką z okolic Kutna. Anastazja podejrzewa, że rodzice musieli wiedzieć o zbliżającym się niebezpieczeństwie, bo tuż przed wybuchem wojny znalazła się z mamą w Bułgarii. Podczas pierwszych bombardowań Warszawy jej ojciec został ranny, a zaraz potem odesłany do swojego kraju. Rodzina przetrwała wojnę, ale straciła dom. Najpierw zajęli go sowieci, potem angielskie dowództwo misji wojskowej na Bałkanach. Nakovów przygarnęli sąsiedzi. W ich garażu swego czasu też stacjonowały wojska sowieckie. Gruziński oficer powiedział któregoś dnia do ojca Anastazji: „Wam się wydaje, że my jesteśmy tu tymczasowo. A ja wam mówię, że jeśli już gdzieś wyruszamy, to nie po to, żeby wracać”.