Brutal obłaskawiony

Dom projektu Ernsta Gisela z końca lat 80. XX w. przeszedł modernizację. Victoria-Maria Geyer do dzieła zasłużonego architekta podeszła z szacunkiem, ale pokazała też własny temperament.

Na wschodnim brzegu Jeziora Zuryskiego, 10 minut spaceru od terminala promowego we wsi Erlenbach, stoi dom potargany jak Edward Nożycoręki. Jego odlaną z żelbetu i podciętą przeszkleniami sylwetkę dziko zarosły zdrewniałe pędy winobluszczu. Podobnie jak bohater filmu Tima Burtona, tak i ten dom jest nieco wyobcowany i mroczny. Kontrastuje z dominującą na przedmieściach Zurychu tradycyjną zabudową. To bliźniak, ma więc dwa wejścia, oba ciemne jak jaskinie. Nad nimi dwa pasy betonu – tarasy. Przed domem jest głaz narzutowy. Na elewacji błękitnieje łupek. Krótko mówiąc: to kamień na kamieniu, licowany skałą. Autorem projektu z końca lat 80. XX wieku był Ernst Gisel, wpływowy szwajcarski architekt okresu powojennego. Zmarły w 2021 roku, po sześciu dekadach pracy twórczej, zostawił potężny dorobek. Jego dzieła, nawet tak młode, jak postmodernistyczny ratusz w niemieckim Fellbach z 1986 r., są dziś uznawane za pomniki kultury.