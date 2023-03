Włoskie targi staroci; nieprzebrane bogactwo

Rembrandt za 30 złotych, madonna renesansowego mistrza za 26 dolarów? Nie zdajecie sobie sprawy, ile dzieł sztuki kupiono na świecie za grosze! Takie okazje nie zdarzają się na włoskich targach staroci codziennie. Ale inne cuda, które nawet nam się nie śniły, owszem.

Kiedy w Warszawie na wystawie „Biedermeier” w Muzeum Narodowym chciałam sprawdzić, co kryje blat jakiegoś eksponowanego mebla, zostałam surowo przywołana do porządku. Na moje naganne zachowanie wpływ miały oczywiście Włochy. Na tamtejszych targach staroci wszystkich antyków można dotykać. Ba, byłam jeszcze do tego zachęcana! Włoskie targi poza przyjaznymi sprzedawcami mają też inne zalety: pogodę, lokalizację (malownicze scenerie średniowiecznych lub renesansowych placów) oraz rozmaitość wystawianych obiektów.

Antichità

Tak nazywa się we Włoszech przedmioty, meble i elementy wyposażenia wnętrz, które powstały co najmniej 100 lat temu. Jest ich tu sporo i stale znajdują się w obrocie. O ile sprzęty z końca XIX wieku i późniejsze nie są trudne do osadzenia w czasie, o tyle starsze włoskie meble wymagają już specjalistycznej wiedzy. Różnią się nie tylko od antyków znad Wisły, ale też od znanych nam i łatwiejszych do datowania obiektów francuskich czy angielskich. Meble z Półwyspu Apenińskiego różnią się też między sobą: toskańskie są inne od neapolitańskich czy weneckich. Ponieważ sprawdzone wzory mebli powtarzano, włoscy rzemieślnicy produkowali XIX-wieczne modele jeszcze w latach 60. XX wieku.