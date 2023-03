Jak działa nowoczesny showroom

Chociaż żyjemy coraz bardziej zanurzeni w świecie cyfrowym, to urządzając mieszkanie, wciąż chcemy zobaczyć, poczuć, dotknąć. Showroom nie jest tylko salonem sprzedaży, lecz także miejscem spotkań klientów i architektów. Można w nim skonfrontować projekty z rzeczywistością.

Jak dziś sprzedać dobre wzornictwo? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnej debaty SALONU. W czasie pandemii musieliśmy ograniczyć wzajemne kontakty, co pod znakiem zapytania postawiło przyszłość showroomów. Jednak już wiemy, że wątpliwości były niesłuszne – klienci wciąż bardzo te miejsca cenią. Nic dziwnego, że zwłaszcza firmy słynące z wysokiej jakości chętnie w nie inwestują. – Showroomy budują wizerunek marki, oswajają klienta z produktami, pozwalają przeprowadzić go przez cały proces wyboru. To tam można się skupić i poczuć, że sprzedawca poświęca nam czas i energię. Ale showroom to coś więcej. Konfrontuje klienta z jego potrzebami, uświadamia mu istnienie wielu nowych, ciekawych rozwiązań. Nasz salon w Centrum Handlowym Janki otworzyliśmy krótko przed pandemią. Gdy już trwała, organizowaliśmy w nim webinary i szkolenia w trybie zdalnym. Teraz znowu może pełnić przede wszystkim swoją podstawową funkcję – opisywała Monika Dembowska, dyrektor marketingu Franke Polska.