Najlepsze wnętrza publiczne 2022

W ramach 12. edycji Nagrody Architektonicznej Polityki po raz pierwszy zostanie przyznana Nagroda Specjalna Magazynu Salon dla najlepszego wnętrza użyteczności publicznej, oddanego do użytku w 2022 roku. Oto finaliści, a zwycięzca – w następnym numerze.

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Przebudowa czytelń ikony powojennej warszawskiej architektury (proj. arch. S. Fijałkowskiego) trwała łącznie 7 lat, licząc od konkursu wygranego przez Konior Studio i SOKKA. – Udało nam się uwspółcześnić modernizm, podeszliśmy do niego z szacunkiem, ale bez kompleksów. To było wyjątkowe wyzwanie ze względu na mój ambiwalentny stosunek do tego okresu.