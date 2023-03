Dowody zaufania

W naszej części Europy estetyka musi łączyć się z perfekcją wykonania - mówi Łukasz Błoński, dyrektor handlowy marki Fox Dekorator.

Oferują Państwo „perłowy zen” i „śnieżny pył”. Farba musi dziś budzić emocje?

Chcemy dać klientom możliwość przeniesienia się w wyobraźni do miłych miejsc i chwil. Tak tworzymy nazwy, np.: kolekcja „Moja Natura” zabiera nas w górski świat. 9 nowych kolorów farb nawiązuje do tatrzańskich jaskiń, wiatru halnego i sosny limby – charakterystycznych elementów polskich gór. Twórczynią kolekcji jest ambasadorka marki, artystyczna dusza – Ewa Bilan-Stoch. Odnosząc się do natury, podkreślamy, jak bardzo nas ona inspiruje. W planach mamy też produkcję tynków na bazie pyłów drzewnych i gliny.