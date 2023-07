Donośny głos Davida Chipperfielda

Na berlińskiej Wyspie Muzeów stworzył monumentalną kolumnadę, przy Piazza San Marco w Wenecji trudno miejscami dostrzec jego wkład. David Chipperfield, 52. laureat Nagrody Pritzkera, najważniejszego wyróżnienia w światowej architekturze, umie mówić donośnym głosem oraz widowiskowo zniknąć.

Oto przesłanie dla współczesnych społeczeństw – wizja zrównoważonego rozwoju, w której eliminuje się to, co zbędne, tworząc obiekty trwałe i ważkie, tak w sensie fizycznym, jak i kulturowym. Nośnikiem takiej wizji, według jurorów tegorocznej Nagrody Pritzkera, jest architektura sir Davida Chipperfielda. Urodzony w 1953 roku w Londynie, dzieciństwo spędził na wiejskiej farmie, marząc, że zostanie weterynarzem. Ukończył słynną londyńską uczelnię Architectural Association School of Architecture, z której, jak się chwali, nieomal go wylano za niewystarczająco awangardową postawę. Dziś jego dorobek to ponad 100 obiektów, wśród których są zarówno budynki kultury, nauki, centra aktywności lokalnej, jak i przestrzenie mieszkalne, biurowe czy plany urbanistyczne, realizowane w Europie, Ameryce Północnej i Azji.