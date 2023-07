Ogród. Dzikość zaprojektowana

Ogrodnictwo przechodzi radykalną zmianę. Nawet tereny należące do wielkich korporacji zdobi się dziś łąkami kwietnymi albo trawami jak z prerii. Architekci krajobrazu chcą naśladować naturalne siedliska, ale chodzi im o coś więcej niż tylko o estetykę.

Jesteśmy świadkami rewolucji estetycznej. Ogród naturalistyczny, który funkcjonował już od XVIII wieku w kontrze do uporządkowanych założeń barokowych, dziś przeżywa drugą młodość. Ale to już nie jest zabieg stricte estetyczny, odwołujący się do romantycznych wyobrażeń tego, co kojarzymy z naturą. Pojawiły się dodatkowe, głębsze warstwy – mówi Patryk Zaręba, partner w pracowni RS Architektura Krajobrazu, która jeden z pierwszych współczesnych parków naturalistycznych w stolicy stworzyła w 2018 roku na placu Powstańców Warszawy. – Podkreśla się znaczenie ekologiczne takich założeń i ich rolę w przyrodzie: wpływ na retencję wód opadowych, bioróżnorodność, redukowanie miejskich wysp ciepła. Staramy się przywrócić do pierwotnego sposobu funkcjonowania układ, który sami wcześniej rozregulowaliśmy – dodaje projektant.