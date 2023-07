Plan zwiedzania jest prosty. Choć wystawy dzielą tysiące kilometrów, dzięki siatce połączeń kolejowych nasz ślad węglowy pozostanie znikomy. Dzień pierwszy. Korzystając z dobrodziejstw kolei warszawsko-wiedeńskiej, ruszamy do Albertiny. Oglądamy wystawę Yoshitomo Nary, a jeśli się uda, także równolegle prezentowaną ekspozycję grafik – od Andy’ego Warhola do Damiena Hirsta. Dzień drugi. Od kiedy nie trzeba przeskakiwać muru, podróż do Berlina jest naprawdę prosta. W Galerii Malarstwa przenosimy się do krainy ziemskich udręk i niebiańskich rozkoszy w wydaniu Hugona van der Goesa, niderlandzkiego mistrza stawianego na równi z Janem van Eyckiem. Dzień trzeci. Paryż, nareszcie. Między śniadaniem na trawie a wizytą w operze zwiedzamy wystawę Manet / Degas w Musée d’Orsay. Wieczorem tańczymy ostatnie tango, by o świcie bez żalu przemierzyć kanał La Manche. Spacerując nad Tamizą, zaglądamy do niewielkiego Design Museum, gdzie Ai Weiwei zastanawia się nad społeczną odpowiedzialnością projektowania.