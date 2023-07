Architekci Olivier Martin i Virginie Graviere wskrzeszają stare mury

Kiedyś w piecach suszono tu śliwki z Agen, których historia sięga wojen krzyżowych. Budynek gospodarczy zaadaptowali na dom letni architekci Olivier Martin i Virginie Graviere. Pokazują potencjał rearchitektury, która daje szansę na przetrwanie – starym murom i planecie.

Ponad 4 tysiące kilometrów mieli do pokonania benedyktyńscy mnisi powracający po trzeciej wyprawie krzyżowej do opactwa we francuskim Clairac. Mogli wracać tuż po tym, jak wojska chrześcijańskie zdobyły Akkę. Oblężenie miasta trwało dwa lata, walki należały do najkrwawszych w całym średniowieczu, w obozie panowały głód i malaria, brakowało wody pitnej. Jednak oprócz brzemienia złych wspomnień mnisi dźwigali również słodki ciężar. Ich łupem z Ziemi Świętej były bowiem suszone śliwki damasceńskie – „niewierne”, „barbarzyńskie”, może nawet splamione krwią chrześcijan, ale za to pożywne, zdrowe, dobrze znoszące długie podróże. Znane jest zamiłowanie benedyktynów do ogrodnictwa, to im zawdzięczamy między innymi jedną z pierwszych książek ogrodniczych w Europie – poemat botaniczny Liber de cultura hortorum z pierwszej połowy IX wieku.