Przyznana po raz pierwszy Nagroda Specjalna magazynu „SALON” trafiła do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. W uznaniu za rewitalizację architektury powojennej. Consultor Architekci dokonali tego bez ostentacji, z szacunkiem dla historii miejsca.

Znajdujące się w Chorzowie Planetarium Śląskie jest budynkiem przewrotnym. Po pierwsze dlatego, że jest schowane w „krzakach”, czyli w Śląskim Parku Nauki. Jest on największym parkiem miejskim w Polsce, a do tego na wpół dzikim. Do samego budynku nie można dostać się samochodem (choć zdarzają się wyjątki): dojechawszy drogą meandrującą wzdłuż podmokłej łąki, trzeba zaparkować na leśnym parkingu i dojść pieszo do wyłaniającego się zza drzew pagórka. Planetarium stoi na jego szczycie.

Mimo usytuowania na szczycie pagórka zwanego Górą Parkową planetarium nie rzuca się w oczy aż do momentu, gdy trafiamy na jego oś prowadzącą szerokimi schodami do drzwi wejściowych. Przewrotność wynika również z faktu, że główna bryła (okrągły hol z nadwieszoną częścią mieszczącą planetarium wraz z kolistym obejściem) wydaje się być całością budynku. Tymczasem jest go dużo więcej, o czym dowiadujemy się dopiero we wnętrzu wyremontowanego holu. Za nim wyłania się dziedziniec zegarowy i to on scala zespół obiektów. Co ciekawe, obwarzanek otaczających go biur został podzielony na 23 segmenty ze względu na niestabilność gruntu wynikającą ze szkód górniczych.