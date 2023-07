Próbujemy ugryźć temat food designu. Jak stworzyć na talerzu dzieło sztuki? Gdzie znaleźć zdolnego podkuchennego? Odpowiedzi szukamy u praktyków i w showroomach AGD.

Food design, czyli projektowanie jedzenia, to zjawisko stare jak świat, ale sam termin upichcono w 1997 roku. Pierwszy użył go Martí Guixé. Ten kataloński projektant w barcelońskiej galerii H2O stworzył futurystyczny bar serwujący przekąski, które można wrzucić na ząb podczas demonstracji, serfowania w sieci albo wernisażu. Guixé uważa, że „food designer to ktoś, kto pracuje z materią, jaką jest pożywienie, ale nie ma pojęcia o gotowaniu”. Jego najsłynniejszym dziełem są I-cakes – torty, których polewa zdradza recepturę (2001). Okrągłe ciasta polukrowano na wzór wykresów kołowych. Każda z części takiego wykresu swoim kolorem reprezentowała konkretny składnik w torcie. Im danego składnika było więcej, tym większy był odpowiednio zabarwiony kawałek ciasta. Według Guixé’a jedzenie projektuje się jak produkt. Powinno pełnić określoną funkcję (poza odżywczą), mieć ergonomiczną formę oraz treść i prowokować do refleksji. W Polsce w tym kierunku poszło między innymi studio Lapolka, tworząc czekoladę Fitless (2006) z kostkami różnej wielkości. Na każdej podano informację o jej wartości kalorycznej. – To z jednej strony satyra na przemysł fitness i dosłowne liczenie kalorii, z drugiej – prawdziwa pomoc dla kobiet, będących w pułapce odchudzania – wyjaśniły Marta Białecka i Anna Piwowar z Lapolka.