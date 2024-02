Najpierw są coraz częstsze wyjazdy wakacyjne, potem pojawia się myśl, by zamieszkać tu na stałe. Bo Portugalia to miejsce niezwykłe. Polacy, którzy podjęli decyzję o przeprowadzce, nie żałują. Czują się w tym kraju znakomicie.

Lizbona. Dla wielu to najlepsza do życia stolica, bo nie przypomina pełnej zgiełku metropolii. Są tu klimatyczne dzielnice z kameralną zabudową, urokliwe zaułki wypełnione tęsknym fado. Uszczęśliwią wyznawców slow life.

– Dla nas to w zasadzie już druga emigracja – mówi Anna Magdalena Walenta. – Pochodzę z Torunia, a mąż z Gdańska, ale przez 35 lat mieszkaliśmy w Niemczech. Portugalię odkrywaliśmy, odwiedzając ją przez dwie dekady, zwykle latem. W końcu, z myślą o wakacyjnych wyjazdach, postanowiliśmy kupić tu mieszkanie. Jednak za każdym razem, gdy przychodziło opuścić ten kraj, coraz trudniej było wracać do Bremy. Pod koniec 2022 roku dojrzeliśmy do decyzji: zostajemy w Portugalii na stałe. Wybraliśmy miejscowość Silves na południu. Mamy dwójkę nastoletnich dzieci. Co ciekawe, one nie tylko nie protestowały, ale wręcz nalegały na przeprowadzkę, bo zawsze czuły się świetnie w Portugalii – podkreśla Anna Magdalena, która uwielbia fotografować, więc dodatkowo urzekło ją tutejsze światło.