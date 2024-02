Ekwadorski duch w podkrakowskich Bronowicach

Pierwszy krok i chcesz iść dalej. W doskonale zaaranżowaną przestrzeń, którą o każdej porze dnia i roku ociepla światło. Minimalistyczne w stylu wnętrza, ale wypełnione tropikalną roślinnością i akcentami koloru, spełniły marzenia Dominiki i Bartosza o domu nieopodal Bronowic.

Do wnętrza wpada dużo naturalnego światła, które przez przeszkloną przegrodę swobodnie wnika z jadalni w głąb domu, do kuchni. Na tle jasnych ścian wyraźnie odcinają się czarne linie ram okiennych, z którymi współgra zaprojektowana przez architektki i wykonana na zamówienie witryna.

Bartosz, doskonale zorientowany we wnętrzarskich trendach, które śledzi, jeżdżąc na światowe targi designu, jest miłośnikiem skandynawskiego wzornictwa, prostych form, szlachetnych materiałów. Surowość, klasyka, jakość zderzone z żywiołowością rodziny, jej stylem życia, codziennymi potrzebami i bajkową wręcz przyrodą spod Bronowic pozwoliły jednak stworzyć przestrzeń tak spójną i ciepłą, że chce się tu żyć.

Dyscypliny zdają się tu pilnować czarne linie wpisane w konstrukcję domu i wnętrz. Projekt, wyliczony i wyrysowany z inżynierską dokładnością, zrealizowany z dbałością o najdrobniejszy detal, ale też z artystyczną swobodą i fantazją, odpowiedział na potrzeby domowników. To, co we wnętrzu jest trwałe – czyli stałe zabudowy, podłogi, okładziny ścian – stanowi tło dla mebli i lamp wybranych przez Dominikę i Bartosza wspólnie z architektkami.