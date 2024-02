Rozmyślania o nostalgii. Nowe projekty często powstają w oparciu o ideały zakorzenione w przeszłości

Lata 80., dom rodzinny, „duży pokój”, meblościanka, a na niej zestaw wieżowy i gramofon. Obok stoi fotel, na którym siedzi mój tato słuchający albumu Pink Floyd, Dire Straits albo Deep Purple.

Nostalgia. Od greckiego nostos, czyli „powrót do domu” oraz algos, czyli „ból”. Pierwotnie rozumiana jako tęsknota za ojczyzną, dziś oznacza tęsknotę za czymś, co minęło. Jak mówi psycholog Constantine Sedikides przerzuca ona pomost między przeszłym a teraźniejszym ja. Zwykle ma słodko-gorzki smak. Wracając w myślach do przeszłości, czujemy bowiem i słodycz, i smutek, wiemy przecież, że co było, nie wróci.

Dlaczego mam w głowie to wspomnienie o domu? Bo marka Unitra po 50 latach postanowiła stworzyć nowoczesny zestaw Hi-Fi stereo inspirowany modelem z lat 70. Elementy kontrolne na wzmacniaczu zachęcają nas do fizycznej interakcji z urządzeniem. Wszystkie, tak jak charakterystyczny przełącznik dźwigniowy, stawiają opór. Jednak sprzęt możemy też kontrolować za pomocą pilota. Jego stylistyka, bliska pierwowzorowi, przeniosła mnie w czasie. Bo przedmiot może oddziaływać jak proustowska magdalenka. Nawet w obcym kontekście sam w sobie budzi skojarzenia. Tak jak ta wieża działają i inne przedmioty. Wszystkie mają swoją historię: ktoś je zaprojektował, wytworzył, ktoś ich używał. Przedmioty żyją razem z nami. Z niektórymi jesteśmy związani emocjonalnie, niektóre są nam obojętne, innych nie lubimy. Jeśli jednak je lubimy i korzystanie z nich sprawia nam przyjemność, znaczy to, że są dobrze zaprojektowane. Mogą też przypominać dobre czasy czy dawnych użytkowników. To rzeczy tak zaprojektowane, by służyły nam jak najdłużej. A trwałość jest obok funkcji jedną z podstawowych cech dobrego designu.

Całe szczęście, przyszły czasy, kiedy wiele firm nie chce produkować źle. Źle, czyli tak, że musimy nieustannie wyrzucać stare i nabywać nowe. A my, konsumenci, uczymy się, że przedmioty z drugiej ręki, przekazywane z pokolenia na pokolenie, mają wartość i sprawiają, że trwa pamięć o ludziach i czasach, w których żyli.